Михаил Гуцериев удостоен звания «Почетный гражданин Удмуртской Республики»

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7 декабря 2020 года указом Главы Удмуртской Республики Александра Бречалова председателю совета директоров АО «Группа «САФМАР» Михаилу Гуцериеву присвоено звание «Почетный гражданин Удмуртской Республики».

С этим событием Александр Бречалов поздравил Михаила Гуцериева в ходе рабочей встречи, на который были обсуждены актуальные вопросы взаимодействия предприятий Группы и администрации региона.

Звание «Почетный гражданин Удмуртской Республики», которое является высшей государственной наградой Республики, присвоено Михаилу Гуцериеву за большой личный вклад в социально-экономическое развитие региона.

В Удмуртии работает ряд компаний группы «САФМАР» Михаила Гуцериева, крупнейшей из которых является АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова.

При поддержке «Белкамнефти» и других предприятий М. Гуцериева на территории Удмуртии активно реализуются социальные проекты. В частности, возведены или реставрированы Свято-Михайловский кафедральный собор (г. Ижевск), Храм Иконы Божьей Матери (Балезинский район), Храм Святой Троицы (Селтинский район), Храм Святого великомученика и целителя Пантелеймона (Каракулинский район), церковь Покрова Пресвятой Богородицы (г. Сарапул), Мало-Дивеевский монастырь (Малопургинский район), Храм Святой Троицы (Юкаменский район), Храм Царственных великомучеников (г. Ижевск), построен и оснащен современным оборудованием новый учебный корпус Института нефти и газа, а также общежитие для его студентов. В 2018 г. при поддержке благотворительного фонда «САФМАР» в Республике был открыт реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Адели», который сегодня принимает более 1600 пациентов в год.

По инициативе Михаила Гуцериева в 2017 г. в республике началась реализация 3-х летней благотворительной программы, ориентированной на развитие детско-юношеского хоккея. В рамках программы приобретался спортивный инвентарь и экипировка для юных хоккеистов, организовывались соревнования среди детско-юношеских команд, а также были построены объекты спортивной инфраструктуры в муниципальных образованиях Удмуртии, в том числе ледовая арена «Можга», а также несколько открытых и крытых хоккейных площадок.

Среди других благотворительных проектов предприятий Михаила Гуцериева стоит отметить приобретение реанимобилей для медицинских учреждений республики, школьных автобусов, помощь спортивным организациям в приобретении инвентаря, финансирование строительства спортивных сооружений, зоопарка и других социальных объектов.

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