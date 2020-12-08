В общественном транспорте Ижевска будут рассказывать биографию героев войны Фото: Архив «КП» в Ижевске

4 декабря в состоялась стратегическая сессия для руководителей военно-патриотических клубов и общественных организаций со всей Удмуртии. Там разрабатывался план мероприятий по патриотическому воспитанию на 2021 год. Предложения участников выслушал руководитель Администрации Главы и Правительства Удмуртии Сергей Смирнов. Одним из тех проектов, которые хотят попробовать реализовать в 2021 году, стала инициатива руководителя общественной организации воинов-пограничников запаса «Патриоты границы» Андрея Харитонова. Он предложил на остановках общественного транспорта объявлять краткую справку о героях, в честь которых они названы, сообщает пресс-служба администрации города.

Также рассмотрели идею провести для детей модельный Открытый урок и разработать единый информационный центр для военно-патриотических клубов республики.

- Поэтому у нас возникла идея объединить лучшие практики с современными технологиями и достижениями. Он должен сочетать в себе визуальный и интерактивный контент, который вызовет положительные эмоции у учащихся и желание присоединиться к сообществу. Мы готовы проработать вопрос с профильными ведомствами, чтобы вы могли проводить в образовательных учреждениях подобные занятия уже с 2021 года, - говорит Сергей Смирнов.

Еще участники обсудили проект по созданию Фонда поддержки патриотических объединений, который, по мнению Сергея Смирнова, должен располагаться при Школе юных летчиков.

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