Карта распространения коронавируса на 8 декабря 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса на 8 декабря 2020 года
Фото: Архив «КП» в Ижевске
За минувшие сутки коронавирусом заразилось рекордное количество человек - 196, сообщает оперштаб Удмуртии.
5 случаев болезни закончились летальными случаями. Умерли два мужчины - 54 года и 57 лет, и три пенсионерки - 80, и две по 85 лет. 132 человека выздоровели.
За все время пандемии провели 670 228 тестов на COVID-19. Из них за последние сутки - 2 243 исследования.
Рассказываем, сколько человек заболели в районах Удмуртии:
Ижевск - 7 480
Воткинск - 685
Глазов - 790
Можга - 700
Сарапул - 469
Завьяловский район - 896
Алнашский район - 320
Балезинский район - 182
Вавожский район - 142
Воткинский район - 171
Глазовский район - 137
Граховский район - 106
Дебесский район - 78
Игринский район - 264
Камбарский район - 81
Каракулинский район - 102
Кезский район - 170
Кизнерский район - 147
Киясовский район - 96
Красногорский район - 184
Малопургинский район - 240
Можгинский район - 185
Сарапульский район - 181
Селтинский район - 124
Сюмсинский район - 112
Увинский район - 277
Шарканский район - 201
Юкаменский район - 109
Якшур-Бодьинский район - 174
Ярский район - 114
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