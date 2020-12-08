Карта распространения коронавируса на 8 декабря 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса на 8 декабря 2020 года Фото: Архив «КП» в Ижевске

За минувшие сутки коронавирусом заразилось рекордное количество человек - 196, сообщает оперштаб Удмуртии.

5 случаев болезни закончились летальными случаями. Умерли два мужчины - 54 года и 57 лет, и три пенсионерки - 80, и две по 85 лет. 132 человека выздоровели.

За все время пандемии провели 670 228 тестов на COVID-19. Из них за последние сутки - 2 243 исследования.

Рассказываем, сколько человек заболели в районах Удмуртии:

Ижевск - 7 480

Воткинск - 685

Глазов - 790

Можга - 700

Сарапул - 469

Завьяловский район - 896

Алнашский район - 320

Балезинский район - 182

Вавожский район - 142

Воткинский район - 171

Глазовский район - 137

Граховский район - 106

Дебесский район - 78

Игринский район - 264

Камбарский район - 81

Каракулинский район - 102

Кезский район - 170

Кизнерский район - 147

Киясовский район - 96

Красногорский район - 184

Малопургинский район - 240

Можгинский район - 185

Сарапульский район - 181

Селтинский район - 124

Сюмсинский район - 112

Увинский район - 277

Шарканский район - 201

Юкаменский район - 109

Якшур-Бодьинский район - 174

Ярский район - 114

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Глава Удмуртии о ситуации с коронавирусом: регион готов к показателям 250 зараженных в сутки

Несколько ударов ножом в голову: молодой ижевчанин обвиняется в убийстве матери