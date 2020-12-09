Шахматная федерация Удмуртии и центр одаренных детей «ТАУ» будут совместно помогать развитию юных шахматистов

Шахматная федерация Удмуртии и центр одаренных детей «ТАУ» подписали соглашение о сотрудничестве Фото: Амир Закиров

3 декабря центр одаренных детей «ТАУ», Шахматная федерация Удмуртии и Ресурсный центр по развитию шахматного образования приняли решение о сотрудничестве в области развития шахматного образования. Соглашение и дорожную карту подписали Римма Бякова, директор центра, Анастасия Власова, вице-президент Шахматной федерации и Максим Озолин, директор спортивной школы им. С .Ф. Ощепкова.

Согласно условиям соглашения, школа шахмат и центр «ТАУ» теперь будут обмениваться опытом, методическими наработками, оборудованием и преподавателями. Договор заключили на срок в один год.

Совместные мероприятия занесены в дорожную карту. Важнейшие из них — апрельский турнир «Шахматы в школе» и увлекательный сеанс одновременной игры, который пройдет в рамках форума «ТАУ» «За талант».

Соглашение открывает возможности проведения профильных смен для школьников Фото: Амир Закиров

При организации мероприятий участники соглашения разделят обязанности, например, организацию и проведение республиканских соревнований «Дебют» среди общеобразовательных организаций в рамках проекта «Шахматы в школах» возьмет на себя Шахматная федерация, а «ТАУ» закупит призы и канцтовары.

Однако главным итогом соглашения можно считать проведение трех профильных смен в январе, апреле и июне следующего года. Кстати, летняя смена будет представлять собой подготовительный профильный лагерь перед Кубком корпорации «Центр». Шахматная федерация займется разработкой программы и подбором экспертов, а «ТАУ» организует саму смену. Критерии отбора юных участников пока обсуждаются.

— Соглашение открывает возможности проведения профильных смен для школьников. Проводить такие мероприятия сложно. Это требует больших денежных затрат и усилий. Но вместе с «ТАУ» мы проведем уже три такие смены в 2021 году, — комментирует вице-президент Шахматной федерации Анастасия Власова.

Все воспитанники центра одаренных детей имеют доступ к любым ресурсам организации Фото: Амир Закиров

Напомним, в связи с эпидемической обстановкой, Кубок корпорации «Центр» 2020 года впервые прошел в онлайн-формате. За 10 лет своего существования соревнования выросли из домашнего турнира до масштабного всероссийского мероприятия.

Также отметим, что Центр одаренных детей объединяет в себе все важнейшие направления развития: науку, спорт и искусство. Организаторы убеждены: игра в шахматы поможет одаренным детям добиться успехов в науке, ведь эта игра превосходно развивает логику, стратегическое мышление, и внимательность.

Справка КП

Назначение центра одаренных детей «ТАУ» - работа с творческими и мотивированными ребятами, имеющими в какой-либо области исключительные способности, его миссия состоит в создании вдохновляющей образовательной среды.

Название центра – это аббревиатура, которая расшифровывается как «Талант + Активность + Успех». Но также это слово переводится с удмуртского как «спасибо».

В обучении педагоги «ТАУ» применяют индивидуальный подход к каждому ребенку, и все воспитанники центра имеют доступ к любым ресурсам организации.