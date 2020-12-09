Театр из Удмуртии представит спектакль на Всероссийском театральном фестивале Фото:пресс-служба администрации Глазова

с 5 по 9 марта 2021 года в Ярославле пройдет Всероссийский театральный фестиваль им. В.С. Розова «Розовфест». Там примет участие глазовский театр «Парафраз» из Удмуртии. Творческий коллектив представит зрителю спектакль «Досадный мотив» (16+). Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Из 60 заявок на участие в конкурсе отобрали всего восемь, и в их число попали наши земляки. Кроме «Парафраза» участниками фестиваля станут театры из Москвы, Вологды, Астрахани, Пензы, Иваново и Красноярского края.

Участники фестиваля смогут поучаствовать в творческой лаборатории, в мастер-классах и побывать на открытых лекциях о проблемах современного искусства и актуальных вопросах театрального процесса.

Фестиваль в 2021 году пройдет уже в 3 раз. Он является одним из самых известных и престижных конкурсов для творческой молодежи.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Жуткое фото: машина вылетела на обочину и перевернулась в Удмуртии

Удмуртэнерго получил 23 новых автомобиля

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.