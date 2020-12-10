Вновь более 200 человек заразились коронавирусом в Удмуртии за сутки Фото: pixabay.com

За сутки в Удмуртии вновь побиты рекорды по заболеваемости и смертности от коронавируса. На утро, 10 декабря, выявили 202 случая заражения COVID-19. А семь случаев болезни закончились летальным исходом. Умерли женщины, которым было 54 и 73 года и 85, 60, 68 лет. А также двое мужчин - 36 лет и 62 года. Об этом сообщает оперштаб республики.

Так за все время пандемии выявлено уже 15 428 коронавирусных больных. Из них вылечились и выписаны 12 003. 194 случая болезни закончились летальным исходом.

676 106 исследований на коронавирусную инфекцию всего провели в Удмуртии. За последние сутки сделали 3 318 тестов.

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