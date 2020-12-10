Экс-зек с ножом напал на пенсионерку из Ижевска

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67-летняя жительница Ижевска обратилась в полицию – на нее напал мужчина. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.
Оказалось, на нее напали днем в лесу по ул. Ленина. К ней подбежал мужчина в медицинской маске и, угрожая ножом, вырвал из рук сумку.
- Злоумышленник достал из нее два мобильных телефона, денежные средства, после чего выкинул сумку и портмоне и скрылся с места преступления. Ущерб составил 20 000 рублей, - говорится в сообщении.
Было возбуждено уголовное дело по статье «разбойное нападение с применением оружия». Через некоторое время сотрудники полиции по подозрению в совершении преступления задержали мужчину.
Им оказался 37-летний неработающий, ранее судимый за подобные преступления житель Пермского края. Подозреваемый недавно освободился из тюрьмы и приехал в Ижевск к брату. Во время обыска в квартире родственника подозреваемого полицейские изъяли похищенный телефон и часть денег.
Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет.
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