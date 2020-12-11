Полиция изъяла больше 5 кг наркотиков у безработного в Ижевске

Все наркотические вещества растительного происхождения были изъяты
Фото: пресс-служба МВД по Удмуртской Республике
В столице Удмуртии полиция задержала безработного 51-летнего местного жителя. Он подозревается в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.
Известно, что сотрудники органов задержали мужчину, когда он делал тайники-закладки с наркотическими веществами в лесополосе на ул. Славянское шоссе. В ходе операции было обнаружено четыре тайника. Когда подозреваемого досматривали, при нем обнаружили еще несколько свертков с наркотиком растительного происхождения. Общая масса составляла более 500 граммов.
Фото: пресс-служба МВД по Удмуртской Республике
— Установлено, что задержанный являлся поставщиком для интернет-магазина, наркосодержащее растение вырастил самостоятельно в садовом доме на СНТ в Октябрьском районе г.Ижевска, — указано в сообщении.
Фото: пресс-служба МВД по Удмуртской Республике
В ходе обыска садового дома полицейские также обнаружили оборудование для культивирования растений и наркотики растительного происхождения общей массой около 5 кг.
Фото: пресс-служба МВД по Удмуртской Республике
Возбуждено уголовное дело, подозреваемый находится в изоляторе.
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