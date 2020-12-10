Авторазбор загорелся на улице Красноармейская в Ижевске

Фото: Полина Болотова

Сообщение о пожаре по адресу Красноармейская, 5 в Ижевске поступило спасателям в 15 часов 58 минут. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные бригады. К моменту их прибытия пожаром было охвачено нежилое двухэтажное здание, внутри которого находился авторазбор. Об этом сообщает ГУ МЧС по Удмуртии.

Из здания эвакуировано два газовых баллона, которые могли бы взорваться от высоких температур. Но, к счастью, пострадавших в этом пожаре нет.

Долго горели запчасти и резина, которые находили внутри. Однако на данный момент огонь удалось полностью потушить, поэтому опасности для соседних зданий нет. Сейчас спасатели занимаются разбором конструкций.

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