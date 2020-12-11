Память еще одного земляка-героя будет увековечена в Ижевске

Его имя будет занесено на Обелиск Фото: Архив «КП» в Ижевске

Жительница Удмуртии Нина Арманшина обратилась в администрацию города с просьбой увековечить имя своего дяди-фронтовика Аркадия Ивановича Ладыгина, который погиб в феврале 1942 года в боях под Ржевом. Ее инициативу поддержали. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Аркадий Иванович родился в 1914 году в деревне Орловск Ижевского района Удмуртской АССР. Его останки обнаружила поисковая экспедиция в августе 2014 года. В противотанковом рву также было обнаружено братское захоронение бойцов Красной Армии.

Вчера, 10 декабря, Комиссия содействия охране памятников истории и культуры поддержала обращение племянницы погибшего героя. Имя Аркадия Ивановича Ладыгина будет занесено в список имен на Обелиске воинам-землякам, погибшим во время Великой Отечественной войны. Обелиск находится на ул. Старосмирновская.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Создатель «Хоккей-на-валеночной лиги» из Ижевска получил национальную спортивную премию