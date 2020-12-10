Создатель «Хоккей-на-валеночной лиги» из Ижевска получил национальную спортивную премию

9 декабря в 19:00 прошла трансляция 11-ой церемонии вручения национальной спортивной премии на телеканале «Матч! Страна» (18+). Награды удостоился житель Ижевска, создатель «Хоккей-на-валеночной лиги» Михаил Смагин. Статуэтку ему вручил заслуженный тренер России Валерий Газзаев.

- Я, наверное, посвящу эту премию своей маме, которая в далёких 70-х годах купила мне клюшку. И хотя я не стал большим хоккеистом, но сейчас мы с моей прекрасной «Хоккей-на-Валеночной лигой» в Ижевске как раз развиваем этот хороший, добрый, демократичный и честный вид спорта – хоккей на валенках и большой настольный хоккей. Мы точно знаем, в хоккей может играть каждый, - сказал ижевчанин во время награждения.

Победители конкурса должны получить по 1 миллиону рублей на развитие своих проектов.

Напомним, Михаил Смагин со своим необычным видом спорта был номинирован на премию в категории «Спорт для всех». Голосование стартовало 26 октября, а закончилось 2 ноября.

Необычный вид спорта – хоккей на валенках - мужчина создал с целью привлечения жителей Ижевска к физической культуре. Сейчас участниками этого движения являются более 7 тысяч человек.

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