Машину участницы Pussy Riot разбили в Удмуртии

Разбитая машина. Фото: facebook.com/citizenshteyn

Мария Алехина – участница группы Pussy Riot (Пусси Райот) сообщила в своем «Инстаграме», что ее машину испортили в Удмуртии, в поселке Балезино. По словам девушки, разбили лобовое стекло автомобиля, испортили бензобак и подрезали тормоза.

Мария Алехина в Удмуртии. Фото: instagram.com/all_mary

- Мы в Удмуртии! Ехали на машине (взятой у друзей ) больше чем за 1000 километров – через Русь, через Пичи Пургу – к подруге из Нижегородской колонии. И вот приезжаем – подругу за три часа до нашего прибытия закрывают в спецприемник, мы идём к ней домой , говорим с сыном – пока говорим – нам разбивают авто: лобовое стекло, корпус, тормоза. Звонят журналисты – мы говорим, что по личному делу тут, ПО ЛИЧНОМУ – НЕ АКЦИЯ, но кажется личного в такой жизни не может быть ничего, - такое сообщение написала Мария Алехина.

Разбитая машина. Фото: facebook.com/citizenshteyn

Отметим, в Удмуртию она приехала вместе с активисткой «Другой России» Ольгой Штейн и московским муниципальным депутатом Люсей Штейн.

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