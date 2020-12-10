«Каждый день на счету»: в Удмуртии планируют продлить работу баров и ресторанов

В Удмуртии планируют продлить работу баров и ресторанов Фото: pixabay.com

В октябре барам и ресторанам Удмуртии запретили работать в ночное время - вот уже несколько недель режим работы заведений с 07:00 до 23:00. Однако с 11 декабря ограничительные меры планируют ослабить. Об этом заявил глава республики во время одного из эфиров в соцсетях.

С 9 октября объекты общественного питания в Удмуртии должны быть закрыты с 23:00 до 07:00 - в это время им разрешается лишь работа на доставку и навынос Фото: Архив «КП» в Ижевске

- Новый год — это особый праздник, когда ждут изменений в лучшую сторону. Мы поговорили со всеми основными владельцами и операторами наших ресторанов и общепита. Договорились о том, что, конечно же, дадим возможность отметить Новый год, и не только в новогоднюю ночь. Традиционные корпоративы тоже разрешим — при соблюдении норм и требований Роспотребнадзора. Все должно быть разумно, - отметил Александр Бречалов.

Как к предстоящим изменениям относятся представители бизнеса - выяснил «Коммерсантъ-Удмуртия».

КАЖДЫЙ ДЕНЬ НА СЧЕТУ

Генеральный директор ресторанного холдинга Welcome Group (Велкам груп) Максим Коновалов отметил, что ослабление ограничительных мер - плюс для бизнеса, особенно с учетом падения в последние месяцы. По словам бизнесмена, упали практически все концепции - дневные на 10%, вечерние и полуночные - на 80-90%.

- По нашему холдингу падение в ноябре составило в среднем около 20% — спасает диверсификация бизнеса. У других дела значительно хуже, - отметил Коновалов, подчеркнув, что самое актуальное и логичное время закрытия заведений - 03:00.

По словам Максима Коновалова, генерального директора холдинга Welcome Group, ослабление ограничительных мер – плюс для бизнеса Фото: Архив «КП» в Ижевске

- В декабре у рестораторов в буквальном смысле каждый день на счету. Любая отсрочка — это удар по возможности накопить хоть какую-то финансовую «подушку безопасности» на январь-февраль, традиционно скудный для отрасли период. Без новогодней «подпитки» уже в первом квартале наступившего года начнут вымирать даже те, кто не закрылся сейчас, - поделился он своим мнением.

«НАМ ВСЕ РАВНО»

Однако есть и те, кто спокойно переживает действующие ограничения.

- Все наши точки работают строго до 23:00, из них раньше только одна работала до двух часов ночи по пятницам и субботам. В принципе, такой график нас и сейчас полностью устроил бы, - рассказала управляющая сетью «Восточная околица» Елена Торхова. Так, в компанию входит восемь точек, и лишь одна из них работала в ночном формате.

- Какое решение наша власть считает правильным, пусть так и делает, - отмечают представители компании.

Рестораторы говорят о падении выручки в этом сезоне Фото: Амир Закиров

Еще один пример – банкетный зал «БарBoss», который и раньше был открыт лишь вечером, работая до 24:00. Однако и здесь наблюдается сильное падение выручки, в связи со снижением числа посадочных мест - в связи с установленными нормами Роспотребнадзора их пришлось сократить со 150 до 70.

- Когда я обзванивала наших традиционных клиентов, те, кто отказывался, в качестве причины приводили решение своих компаний о запрете новогоднего корпоратива. Руководителей таких предприятий тоже можно понять: не дай бог коллектив массово заболеет, кто будет работать в январе? Что ж, просто попытаемся как-то переждать и пережить это время, — рассказывает управляющая банкетным залом «БарBoss» Оксана Иванова.

В ЧИСЛЕ ПЕРВЫХ

Кстати, по данным Ассоциации рестораторов и отельеров Удмуртии, наш регион стал одним из первых, снявших ограничения с рестораторов и отельеров после первой волны коронавируса. Во многом это связано с ответственностью и дисциплинированностью бизнеса. Компании предприняли все необходимые меры для защиты гостей - установили рециркуляторы и санитайзеры, подготовили сотрудников, обеспечили для посетителей социальную дистанцию.

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