Фирменный стиль на 2021 год разработали в Удмуртии

Среди новинок этого года — стикеры, Фото: vk.com/udmurt.center

Новый фирменный стиль республики на 2021 год презентовали в Удмуртии. Об этом в своих социальных сетях сообщил Центр территориального развития региона.

Фирменный стиль в республики используют уже с 2019 годы. Среди новинок этого года — стикеры. Как говорится в сообщении, они отлично вписываются в основу из ярких цветов и салютов. Основу палитры будущего года составляют такие цвета, как фиолетовый, розовый, голубой и зеленый.

— Фирменный стиль может использоваться в праздничном оформлении общественных учреждений и ритейла любого объема: от стикеров для подарков до полного брендирования, — сообщается в социальных сетях Центра.

Фирменный стиль можно использовать в украшении города, Фото: vk.com/udmurt.center

Дополнительно в свободном доступе есть 37-страничная памятка, как правильно использовать фирменный стиль при украшении фасадов, школ и входных групп. А также почему важно придерживаться единого стиля.

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