Ульяна Кайшева из Удмуртии стала восьмой на Кубке мира по биатлону

Ульяна Кайшева, биатлонистка из Удмуртии. Фото: Диля Ахмадишина

Спортсменка из Удмуртии Ульяна Кайшева в составе сборной России стала восьмой в эстафетной гонке Кубка мира по биатлону. Как сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР), Кайшева выступала в одной команде с Евгенией Павловой, Ириной Казакевич и Ларисой Куклиной. В общей сложности на огневых рубежах они совершили восемь промахов и зашли на один штрафной круг.

Отметим, Ульяна Кайшева бежала последней, она обошлась без дополнительных патронов.

- Форма сейчас средняя, потому что не проводили серьезную подводящую работу. В межсезонье работала с личным тренером и с региональной командой. В общем была в домашних условиях. Это была смена обстановки, смена плана. Пошло на пользу, - рассказала Ульяна после гонки в эфире «Матч ТВ». - Я не ставлю цели на сезон. Предпочитаю краткосрочные задачи. Для меня это продуктивнее. Все люди индивидуальные, и каждый ищет свой путь.

Ульяна прокомментировала и заявление о том, что бегает последние сезоны.

- Почему бегаю последние этапы? Это тренерское решение, думаю, что они будут рассматривать разные варианты. Однако у меня неплохо получилось в эти два раза, поэтому меня могут оставить. Конечно, психологически проще бежать второй и третий этапы, - подчеркнула спортсменка.

Отметим, соревнования прошли 12 декабря в австрийском городе Хохфильцен. Первое место с преимуществом в 1 минуту 51 секунду заняли спортсменки из Норвегии. Вторые – сборная Франции, третье место у Швеции.

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