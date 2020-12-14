Превышенное содержание газа в воздухе обнаружили в одном из городов Удмуртии

Специалисты подтвердили превышенное содержание сероводорода в Сарапуле, Фото: freepik.com

Специалисты подтвердили превышенное содержание сероводорода в воздухе Сарапула. Ранее жители города жаловались на стойкий неприятный запах на улицах города. Об этом на своей странице в социальных сетях сообщил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды региона Денис Удалов.

Как сообщает министр, административное расследование проведет региональный Роспотребнадзор, чтобы выявить причину запаха и причастных.

Также было подтверждено загрязнение реки Большая Сарапулка. Берега реки заросли и захламлены бытовым мусором. Проведенные анализы подтвердили процесс «загнивания».

- Следов разлива канализационных вод не обнаружено. Каких-либо труб, предназначенных для сброса канализационных вод, не установлено, - говорится в сообщении Дениса Удалова.

Для решения этой проблемы на 2021 год будет подготовлен план необходимых работ, чтобы улучшить экологическое состояние реки.

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