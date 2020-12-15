Новогодние утренники в Удмуртии пройдут без родителей и аниматоров

Новогодние утренники в детсадах Удмуртии пройдут без родителей Фото: pixabay.com

Детские новогодние утренники в садиках решили не отменять, об этом на официальной странице «ВКонтакте» сообщила министр образования и науки региона Светлана Болотникова.

Однако пройдут праздники с ограничениями: по решению оперативного штаба на них запретят приглашать родителей и аниматоров. По мнению руководства республики, такие меры обоснованы с точки зрения сохранения здоровья детей.

Тем не менее пригласить фотографа или оператора родители могут, но для этого они должны принять организованное решение.

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