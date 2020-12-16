Врезался в КАМАЗ: в ДТП Удмуртии погибли 2 человека, дети – в больнице

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

15 декабря, около 17:55 произошла авария, в которой погибли два человека. Это случилось на 15 км автомобильной дороги «Ува-Сюмси» Увинского района.

Как сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии, 38-летний водитель автомобиля «Лада Гранта», по предварительной информации на неравнозначном перекрестке дорог, при развороте врезался в попутно движущийся «Камаз», которым управлял 21-летний молодой человек. После столкновения машины оказались в кювете.

В результате аварии погибли водитель автомобиля «Лада Гранта» и его пассажир – 39-летняя женщина. От полученных травм они скончались на месте.

Еще два пассажира «Лада Гранта», судя по всему их дети, мальчики 2 и 4 лет получили травмы, их увезли в больницу.

Отметим, дети перевозились в детских автомобильных креслах, благодаря которым получили незначительные травмы.

На месте ДТП работали сотрудники полиции и другие службы, подробности аварии уточняются.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- «Папа, мы с тобой будем жить»: в Удмуртии мужчина-инвалид один воспитывает четырех детей