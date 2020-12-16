В Ижевске достроили детсад на «Сельхозвыставке»

Новый детский сад в Ижевске. Фото: vk.com/a.brechalov

В Ижевске завершено строительство детского сада в районе «Сельхозвыставка».

- Это долгожданная новость для жителей. Район «Сельхозвыставка» и поселок Пазелы активно строятся и растут. Здесь много молодых семей. Сегодня жителям этих микрорайонов приходится возить детей в детсады других районов города, в том числе - на общественном транспорте в утренний час пик. Новый детский сад в близости от дома - это настоящий новогодний подарок, - подчеркнул глава региона Александр Бречалов.

Новый детский сад рассчитан на 116 мест. Он позволит разгрузить детсады №12 в микрорайоне «Столичный» и №102, №152, расположенные на Воткинском шоссе.

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