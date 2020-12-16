Ижевск сверкает: в столице Удмуртии зажгли новогоднюю иллюминацию

Новогодняя иллюминация в Ижевске Фото: Амир Закиров

С 15 декабря на центральных улицах Ижевска зажглась новогодняя иллюминация. Светлее и ярче стало на Центральной площади, улицах Пушкинская, Кирова, М. Горького, Лихвинцева, Наговицына, Студенческая, в пер. Северном. Об этом сообщили в Администрации города.

Смонтирована подсветка в сквере Победы, сквере Металлургов, сквере Оружейника Драгунова, Татьянином сквере, сквере Желаний, сквере Дружбы, сквере Молодоженов, а также около здания городской администрации. Вся иллюминация будет зажигаться вместе с вечерним освещением.

К выходным праздничными огнями засияют елки на Центральной площади, в сквере Шувалова, на бульваре Гоголя. На улице К. Маркса, около эспланады, включится иллюминация «Бегущий Дед Мороз», установленная через проезжую часть.

Кроме того, огоньками украсят и 18 трамваев, которые работают на разных городских маршрутах.

Всю информацию о новогодних мероприятиях вы можете найти на сайте города.

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