Еще одно кладбище в Ижевске закрыли для свободных захоронений

Теперь в Ижевске только одно кладбище для свободных захоронений Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Кладбище «Южное» на Сарапульском тракте Ижевска закрывается для свободных захоронений. Постановление уже опубликовано на сайде администрации города.

Это связано с полным использованием территории для создания новых мест захоронений.

Теперь хоронить разрешено только на семейных (родовых) захоронениях, в родственные могилы и на места в границах ограды родственных захоронений, на участках вероисповедальных захоронений, а также на участке воинских захоронений (в соответствии с законом).

Отметим, в 2019 году в Ижевске закрыли свободное захоронение на Хохряковском кладбище, а в начале 2020 году – на Кенском. Теперь в Ижевске есть только одно кладбище для свободных захоронений – Западное.

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