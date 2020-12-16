Еще одно кладбище в Ижевске закрыли для свободных захоронений

Теперь в Ижевске только одно кладбище для свободных захоронений
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
Кладбище «Южное» на Сарапульском тракте Ижевска закрывается для свободных захоронений. Постановление уже опубликовано на сайде администрации города.
Это связано с полным использованием территории для создания новых мест захоронений.
Теперь хоронить разрешено только на семейных (родовых) захоронениях, в родственные могилы и на места в границах ограды родственных захоронений, на участках вероисповедальных захоронений, а также на участке воинских захоронений (в соответствии с законом).
Отметим, в 2019 году в Ижевске закрыли свободное захоронение на Хохряковском кладбище, а в начале 2020 году – на Кенском. Теперь в Ижевске есть только одно кладбище для свободных захоронений – Западное.
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