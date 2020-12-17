Прокуратура проводит проверку обстоятельств ДТП в Удмуртии, где погибли родители двоих детей

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Прокуратура проводит проверку после страшного ДТП на дороге «Ува — Сюмси». Напомним, водитель «Лады Гранты» на неравнозначном перекрестке врезался в КамАЗ и вылетел в кювет. Погиб водитель и его 39-летняя пассажирка.

В машине также ехали 4-летний и 2-летний мальчики — дети погибших. Они получили травмы. Их спасли автомобильные кресла.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры по Удмуртии, сейчас возбуждено уголовное дело по ч.5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Ведомство будет выяснять обстоятельства ДТП и проверять исполнение законодательства о дальнейшем устройстве детей. Прокуратура взяла на контроль расследование дела.

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