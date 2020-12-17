Хоккейная «Ижсталь» проиграла в домашнем матче в Ижевске

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«Ижсталь» проиграла в домашнем матче ангарскому «Ермаку». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Игра началась для наших земляков хорошо: Александр Беляев забил первую шайбу. В начале второго периода еще один гол забил Юрий Маслов. Но после второго перерыва «Ермак» сравнял счет, а в третьем периоде гости стали лидировать. Игра закончилась со счетом 2:3.

— Ничего не предвещало такой исход. Пропустили совершенно ненужные голы из-за индивидуальных ошибок. Пока вижу, что многие игроки просто технически не готовы. Я не сваливаю вину на ребят, никогда этого не делал, но это даже не их вина, это наша беда – много игроков не подготовлены ни технически, ни тактически, — цитирует пресс-служба «Ижстали» главного тренера Альберта Логинова.

Напомним, недавно у команды сменился тренер.

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