Новый тренер хоккейной «Ижстали» рассказал о задачах для команды

Фото: пресс-служба ХК "Ижсталь"

Сегодня, 10 декабря, хоккейный клуб «Ижсталь» проведет домашний матч с новокузнецким «Металлургом». И впервые под руководством нового главного тренера Альберта Логинова. Напомним, его назначили 7 декабря.

По словам главного тренера, хоккеисты будут играть по-новому.

- Ребятам предложена новая система игры, построение в обороне, игра в своей зоне. К сожалению, времени мало, но постараемся к завтрашней игре какие-то основы ребятам дать. В основном будет переходить на системную игру, потому что исполнителей по большому счету у нас не так много, и за счет системной игры постараемся уйти с последнего места, - прокомментировал Логинов клубной пресс-службе.

Кроме того, стало известно, что старшим тренером команды «Ижсталь» назначен Константин Маслюков. Владимир Маслов также остается в тренерском штабе. Он будет отвечать за физическую подготовку в команде и взаимодействие с молодежным хоккеем Удмуртии по методике физической подготовки.

Отметим, сейчас команда находится на последнем месте в турнирной таблице. У нее всего 14 очков в 27 матчах регулярного чемпионата ВХЛ.

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