90 протоколов составили на вернувшихся из-за рубежа жителей Удмуртии

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Жителей Удмуртии, которые вернулись из-за границы и не сообщили о своих результатах тестирования на коронавирус, уже оштрафовали на 128,5 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по региону.

С 1 августа в Удмуртию вернулись 13 896 человек. 460 из них не внесли результаты исследования на коронавирус. Болезнь была выявлена у 193 человек.

В отношении нарушителей возбуждаются дела об административном правонарушении. Сейчас направили в суды 90 протоколов. 15 протоколов уже рассмотрели. Общая сумма штрафов по ним составляет 128, 5 тысяч рублей.

Управление напоминает, что жители, которые вернулись из-за границы, должны в течение трех дней пройти исследование на ковид. Результаты исследования они должны внести в специальную форму. До получения результатов нужно соблюдать режим самоизоляции.

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