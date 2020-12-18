Сайт для обучения национальному языку и литературе появится в Удмуртии

На сайте любой желающий сможет изучить удмуртский язык и литературу, Фото: freepik.com

В марте 2021 планируется открыть сайт, где любой желающий сможет изучить удмуртский язык и литературу. Об этом сообщила Министр образования Светлана Болотникова во время съезда Всеудмуртской ассоциации «Удмурт Кенеш».

Разработку сайта начали ещё в 2019 году. Главная цель проекта — подходящие современные условия для изучения языка для детей. Информационно-образовательный портал по изучению удмуртского языка и литературу планируют открыть в марте 2021 года.

Сайт предложит различные электронные учебники, аудио—и видеоматериалы, для школьников здесь будут проводить занятия.

Научно-исследовательский институт национального образования разрабатывает сайт и его наполнение. На это было выделено 3 млн. рублей.

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