Бесплатный каток на пруду начали обустраивать в Ижевске

Фото: «Парки Ижевска»

На пруду в сквере Оружейника Драгунова начали обустраивать бесплатный каток. Об этом сообщает пресс-служба «Парков Ижевска».

Пространство начали делать по просьбам местных жителей и администрации города. Перед заливкой катка «Парки Ижевска» получили официальное разрешение от ГУ МЧС России по Удмуртии и Минприроды республики.

Сейчас на пруду заливают лед и монтируют перила. Уже установили пункт проката и раздевалку. В конце следующей недели каток откроют. Покататься на коньках здесь можно будет бесплатно.

Ранее мы рассказывали, где еще в Ижевске работают катки.

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