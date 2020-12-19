Средства на горячее питание в школах и продажа нежилых помещений: итоги 4-й сессии Гордумы Ижевска

Фото: пресс-служба администрации Ижевска

Изменения внесли в доходную и расходную части муниципального бюджета 2020 года на сессии Гордумы Ижевска 17 декабря. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

144,8 млн рублей направили на обеспечение горячим питанием учащихся школ, оборудование дополнительных мест в детских садах и покупку рециркуляторов в социальные учреждения для профилактики коронавируса. Как сообщил заместитель главы администрации и начальник управления финансов Павел Новгородцев, эти средства поступили в виде дотации из бюджета республики.

6,2 млн рублей также учли на реализацию проектов инициативного бюджетирования.

Средства направили и на дезинфекцию мест общего пользования в многоквартирных домах, ремонт ливневой канализации, благоустройство территорий, содержание улично-дорожной сети и освещения. Их сэкономили путем проведения конкурсных процедур и снижения процентной ставки по действующим коммерческим кредитам.

Также на сессии Гордумы депутаты утвердили Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2021 год. В него включили 39 нежилых помещений. Общая площадь – 9 605,9 кв. м. Примерный доход от реализации этих помещений может составить 27 млн рублей.

Был частично изменен Устав города Ижевска. В новой редакции установили правовую основу выдвижения, внесения, рассмотрения и финансирования инициативных проектов на муниципальном уровне. Теперь жители города смогут выдвигать проекты и софинансировать их.

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