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Коронавирус Covid-19

207 человек заразились коронавирусом в Удмуртии

За минувшие сутки ни один пациент не скончался
Анна Митрофанова
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207 человек заразились коронавирусом в Удмуртии

207 человек заразились коронавирусом в Удмуртии

Фото: pixabay.com

За последние сутки в Удмуртии выявили 207 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба оперштаба республики.

Также по данным на утро 20 декабря от COVID-19 вылечились и были выписаны 183 человека. Ни один пациент не скончался.

Всего за все время пандемии в Удмуртии провели уже 709 694 исследования на новую коронавирусную инфекцию. Из них только за последние сутки сделали 3 565 тестов.

17 497 человек в республике заразились новой коронавирусной инфекцией за все время. Из них 13 773 пациента выздоровело, а 285 человек, к сожалению, не смогли победить болезнь и скончались.

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