18 учебников по удмуртскому языку и литературе включат в федеральный перечень Минпросвещения России

Работа над изданиями велась три года в Научно-исследовательском институте национального образования Удмуртии Фото: со страницы в соцсети «ВКонтакте» министра образования Удмуртской Республики Светланы Болотниковой

18 наименований учебников по удмуртскому языку и литературе для детей, которые владеют языком и только учатся, рекомендованы для включения в федеральный перечень Минпросвещения России. Их можно будет использовать в школьной программе, сообщает на своей странице в соцсети «ВКонтакте» министр образования Удмуртской Республики Светлана Болотникова.

Работа над изданиями велась три года в Научно-исследовательском институте национального образования Удмуртии. В итоге сотрудники разработали учебную программу, сам учебник, причем еще и в электронном формате, а также методическое пособие для учителей. Учебная литература разработана для 5-11 классов.

А учебники с 1 по 4 класс уже находятся в федеральном перечне.

Напомним, удмуртский язык сейчас изучают в 200 школах республики, а также в ижевском детском саду №261.

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