Есть вопрос: какие новогодние мероприятия пройдут в Ижевске?

Какие новогодние мероприятия пройдут в Ижевске?
Фото: Амир Закиров
Без массовых гуляний на Центральной площади и праздник по заявкам в каждый двор: мы узнали, как Ижевск отметит Новый год в условиях коронавируса.
Куратор новогодних проектов в Удмуртии Евгения Сундукова в прямом эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» рассказала о конкурсе «Чеберисто», об «Ижевском снегоборье» и мастер-классах «Новогодней мастерской Деда Мороза».
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