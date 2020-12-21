Есть вопрос: какие новогодние мероприятия пройдут в Ижевске?

Какие новогодние мероприятия пройдут в Ижевске? Фото: Амир Закиров

Без массовых гуляний на Центральной площади и праздник по заявкам в каждый двор: мы узнали, как Ижевск отметит Новый год в условиях коронавируса.

Куратор новогодних проектов в Удмуртии Евгения Сундукова в прямом эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» рассказала о конкурсе «Чеберисто», об «Ижевском снегоборье» и мастер-классах «Новогодней мастерской Деда Мороза».

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