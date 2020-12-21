«Снайпер в варежках» пройдет в Ижевске Фото: pixabay.com

Во время новогодних праздников «Снайпер в варежках» пройдет в Ижевске. К участию приглашают всех желающих горожан, сообщает пресс-служба администрации города.

Турнир пройдет в несколько этапов. С 3 января будут соревнования между дворами города. Победители этого этапа выйдет в следующий - районный, где также сразятся за победу. А лучших из лучших определят 7 января. Финал состоится на площадке по ул. Красногеройская №105 в 11:00.

Заявки от команд из 6 человек принимаются до 30 декабря:

- по телефону 581 – 507 (СШ «Дельфин)

- по электронной почте delpfin_18@mail.ru

Также уже определены места для проведения первых двух этапов турнира «Снайпер в варежках» .

Дворовой этап:

Октябрьский район 3 января в 11:00

- площадка, ул. Пушкинская, 285 (МБОУ СОШ № 88)

- площадка, ул. Школьная, 54 (МБОУ СОШ № 70)

Ленинский район 4 января в 11:00

- площадка, ул. Тверская, 54 - площадка, ул. Клубная, 47

Устиновский район 4 января в 11:00

- площадка, ул. Сабурова, д. 49а (МБОУ СОШ № 34)

- площадка, ул. Молодежная, 26 (МБОУ СОШ № 32)

Первомайский район 5 января в 11:00

- площадка, ул. Восточная, 20

- площадка, ул. Ленина, 168

Индустриальный район 5 января в 11:00

- площадка, ул. Ломоносова, 21а

- площадка, ул. Советская, 35

Районный этап:

Октябрьский район 4 января в 11:00

- площадка, ул. Школьная, 54 (МБОУ СОШ № 70)

Ленинский район 5 января в 11:00

- площадка, ул. Тверская, 54

Устиновский район 5 января в 11:00

- площадка, ул. Сабурова, д. 49а (МБОУ СОШ № 34)

Индустриальный район 6 января в 11:00

- площадка, ул. Ломоносова, 21а

Первомайский район 6 января в 11:00

- площадка, ул. Восточная, 20

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