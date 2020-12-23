С нового 2021 года в Удмуртии начнет действовать региональный материнский капитал. По 250 тысяч рублей на улучшение жилищных условий будут выдавать многодетным семьям. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.Претендовать на получение финансовой помощи могут семьи, которые ранее не получали социальной выплаты в размере 300 тыс. рублей при рождении ребенка из бюджета республики. А также те, у кого в 2021 году родится третий или последующий ребенок, и чья жилплощадь не превышает 18 кв. м на одного человека.Средства можно будет потратить на погашение первоначального взноса или остатков ипотеки, на строительство собственного дома или на подключение уже имеющегося здания к инженерным сетям.Для получения выплаты семьям нужно будет обратиться в Центр жилищных инициатив или МФЦ. При этом документы подаются не позднее 6 месяцев со дня рождения или усыновления третьего или последующего ребенка.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Спасатели вытащили мужчину из колодца в ИжевскеДевять участков дорог Ижевска отремонтируют в следующем годуСледите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.