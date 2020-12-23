21 декабря Прокуратура Ленинского района Ижевска по поручению прокуратуры Удмуртской Республики начала проверку в городской больнице №3 по факту ненадлежащего лечения и ухода за ребенком. Сотрудники госструктуры отреагировали на сообщение обеспокоенных жителей в социальных сетях, сообщается в пресс-служба ведомства.В ходе проверки сотрудники прокуратуры оценят исполняются ли требований семейного законодательства по отношению к ребенку в медучреждении.Ранее этим фактом заинтересовались и власти, после сообщения о том, что маленькая девочка якобы лежит одна в больнице без простыни и присмотра и постоянно плачет. Больницу с проверкой посетила и.о. вице-премьера региона Эльвира Пинчук и уполномоченный по правам ребенка Ольга Авдеева.– Девочка была изъята из семьи в связи с тем, что ребенок находился в опасном положении. Ребенок был доставлен в больницу для того, чтобы посмотреть его физическое состояние, были взяты необходимые анализы и проведены определенные процедуры.Сейчас над ней оформляется опека. Ребёнок социализированный, охотно идёт на руки. Состояние ее опасений не вызывает, - говорит детский омбудсмен.На данный момент на лечении в городской больнице №3 находятся еще трое детей безе родителей.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Руководитель молодежного центра Удмуртии занял призовое место на Всероссийском конкурсеРегиональный маткапитал для многодетных семей начнут выплачивать в Удмуртии