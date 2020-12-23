Директор Молодежного центра Удмуртии Максим Файзулин стал вторым на Всероссийском конкурсе среди работников сферы государственной молодежной политики. Он занял призовое место в номинации среди руководителей подведомственных учреждений в субъектах России, сообщает пресс-служба правительства республики.Конкурс проходил в онлайн формате в несколько этапов. В финал вышли всего 46 участников со всей России. Жюри оценивали личностные качества участников, разработанную ими образовательную программу. К тому же на конкурсе нужно было решить кейс по распределению бюджета и представить свои планы развития на три года.- Участие в этом конкурсе - отличная возможность обменяться опытом с коллегами из других регионов и получить новые компетенции для более продуктивной работы с молодежью Удмуртии, - говорит Максим Файзулин.Команда директора Молодежного центра Удмуртии уже одерживала победу на Всероссийском конкурсе «Регион добрых дел». Тогда на выигранные средства в республике открыли Ресурсный центр поддержки добровольчества в регионе. Республика выиграла субсидию в размере 8 868 300 рублей.Отмечается, что в 2021 году также будут созданы подобные центры в трех районах Удмуртии: Игринском, Увинском и Дебесском.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Региональный маткапитал для многодетных семей начнут выплачивать в УдмуртииДевять участков дорог Ижевска отремонтируют в следующем годуСледите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.