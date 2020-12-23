С 8 по 13 февраля 2021 года в Ижевске пройдет седьмой ежегодный фестиваль «Всемирный день пельменя». Он посвящен удмуртскому гостеприимству и традиции удмуртских блюд, сообщает пресс-служба правительства Удмуртии.Среди мероприятий: Квест «Ческыт сюрес» (Вкусный путь) по точкам ДаУР, видеофлешмоб «Блюдо моей семьи», фотоконкурс «Удмуртия в моей тарелке», «Баттл лепщиков». А также рестораны и кафе презентуют меню удмуртской кухни.Подробнее узнать о фестивале можно на сайте.13 февраля в парке Кирова пройдет финальный день Пельменьфеста. Там для граждан будет подготовлено несколько активных зон, среди них: парад пельменных саней, фолк-фестиваль, анимационные площадки и фотозоны. А один из участников фестиваля сможет выиграть годовой запас пельменей.СПРАВКА КП:«Всемирный день пельменя» проводится ежегодно с 2015 года. Фестиваль является серебряным призером национальных премий Russian Event Awards и Eventиада Awards, обладатель Гран-при Всероссийского конкурса «Туристический сувенир» в номинации «Сувенир события». Туристический маршрут «Пельменный уикенд» занял первое место в номинации «Лучший событийный туристический маршрут» в финале Всероссийской туристической премии «Маршрут Года 2016». В 2018, 2019 и 2020 году фестиваль возглавил рейтинг зимних гастрономических фестивалей России по версии аналитического агентства ТурСтат.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Дети из Ижевска стали победителями Международного многожанрового конкурса-фестиваляБиатлонистка из Удмуртии Ульяна Кайшева примет участие в январских этапах Кубка мира