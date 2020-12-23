Спортсменка из Удмуртии Ульяна Кайшева вошла в состав сборной России для участия в январских этапах Кубка мира. Девушку отобрали по решению главного тренера на основании итогов выступления на декабрьских этапах. Об этом сообщает пресс-служба союза биатлонистов России.Помимо Ульяны Кайшевой в состав сборной уже отобрали 4 мужчин и 3 девушек. Это спортсмены: Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Ирина Казакевич, Светлана Миронова, Евгения Павлова.Еще шесть спортсменов, которые примут участие в январских этапах Кубка мира, отберут позже.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Служебная собака помогла в задержании вора в УдмуртииВ аэропорту Домодедово поставили елку в цветах удмуртского флагаСледите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.