На Ижевском пруду закончили украшать световые опоры к Новому году. Об этом сообщает пресс-служба «Удмуртэнерго».Напомним, подсветку начали делать еще несколько дней назад. Сейчас работы уже завершились.— Художественная подсветка опор в акватории пруда – прекрасный подарок от «Россети Центр и Приволжье Удмуртэнерго» для всех жителей и гостей столицы республики к новогодним праздникам. Мы искренне любим регион и город, и хотим, чтобы он становился светлее, ярче и привлекательнее с каждым днём, — цитируется в сообщении заместитель генерального директора «Россети Центр и Приволжье», директор филиала «Удмуртэнерго» Андрей Малышев.Энергетики провели антикоррозийную обработку двух опор и установили на каждую по 30 прожекторов. Каждый оснащен 50 светодиодными модулями. При этом суммарная мощность светильников составила 50 кВт.Для украшения опор по дну пруда проложили кабельную линию длиной 1,35 км. Большая часть кабеля проходит по дну пруда.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Девять участков дорог Ижевска отремонтируют в следующем годуСлужебная собака помогла в задержании вора в УдмуртииРегиональный маткапитал для многодетных семей начнут выплачивать в Удмуртии