Есть вопрос: почему на пруду Ижевска появились световые опоры?

Почему на пруду Ижевска появились световые опоры? Фото: Александр Пономаренко

Ижевчане заметили на Ижевском пруду две световые опоры. Житель города Александр интересуется, для чего их поставили.

В пресс-службе «Удмуртэнерго» «Комсомолке» пояснили, что опоры стоят на этом месте уже давно. Просто в честь Дня энергетика и и Нового года их дополнительно подсветили.

- По акватории пруда проходит одна из основных магистральных линий на 110 киловольт. Там стоят две опоры. В этом году в честь праздников компания решила сделать подарок ижевчанам и оформить подсветку, - сообщили в пресс-службе.

Сегодня опоры продолжают украшать. После новогодних праздников подсветка продолжит работать.

Напомним, Ижевск уже украшают к Новому году. На Центральной площади возводят ледовый городок. 19 декабря зажгли главную елку. Весь город украшают праздничной иллюминацией.

«Комсомолка» поздравляет энергетиков с профессиональным праздником.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Есть вопрос: какие новогодние мероприятия пройдут в Ижевске?

Фотофакт: лед добывают на пруду в Ижевске для строительства ледового городка

Надеть колпак и поздравить ижевчан: конкурс Дедов Морозов пройдет в столице Удмуртии

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.