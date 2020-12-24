В Удмуртии в 2021 году должно появится 14 новых детских садов. А также планируют завершить строительство трех школ - в Воткинске, Селтах и Ижевске на улице Берша. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов во время ежегодного доклада государственному совету.Он отметил, что в 2021 году на нацпроекты «Демография» и «Образование» направят 2,5 млрд рублей. В рамках проектов также в грядущем году планируют внедрить цифровую модель обучения в 110 школах. Кроме того, будет проведен ремонт в спортивных залах сельских школ.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Танцевальная пара из Ижевска выиграла 4 золотых медали на турнире в Москве