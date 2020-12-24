Школьники из Ижевска Большакова Ангелина и Даутов Тимур выступили на соревнованиях по танцевальному спорту «Ритм-2020». Турнир проходил в Москве, там танцевальная пара представляла Удмуртию. Об этом сообщает пресс-служба управление образования Администрации города.Ребята взяли на турнире сразу 4 золотых медали в категории юниоры. Они соревновались еще с 45 парами.В этом году в связи с пандемией турнир по танцевальному спорту «РИТМ-2020» проводился без зрителей. Посмотреть выступления участников можно было онлайн.- Поздравляем наших спортсменов с великолепным результатом и благодарим тренеров за отличную подготовку пар, - пишет в сообщении ведомство.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Еще 212 жителей Удмуртии заразились коронавирусомПриют для животных Ижевска откроют в Удмуртии