В 2021 году на здравоохранение из бюджета Удмуртии выделят более 2 млрд рублей. Средства будут направленны на автоматизацию пяти тысяч рабочих мест в медучреждениях. Также закупят 151 аппарат для проведения телемедицинских консультаций, сообщил глава республики Александр Бречалов во время ежегодного доклада Госсовету региона.Кроме того откроется региональный сосудистый центр в Ижевске и еще в 6 регионах республики. Закупят два аппарата МРТ для РКБД №1 и онкодиспансера. Для установки нового оборудования построят специальное помещение.Также обновят 22 районные больницы и для них закупят 47 единиц техники, среди которых новые рентгены и маммографы.В Можге и Воткинске построят 2 детские поликлиники. А также завершится строительство 88 ФАПов.В Ижевске откроют центр ядерной медицины, на строительство которого направлено 280 млн рублей.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:14 новых детских садов появится в Удмуртии в 2021 годуЕсть вопрос: почему вода в речке Карлутке в Ижевске поменяла цвет?