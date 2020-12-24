Сегодня, 24 декабря, мэр Ижевска Олег Бекмеметьев ответил на вопросы горожан на своей странице в социальных сетях. Многих волнует вопрос, который касается обустройства площадок для выгула собак в городе. Ижевчане считают, что имеющиеся две площадки слишком маленькие, ведь их площадь составляет 450 квадратных метров.Глава города согласился с жителями и заявил, что уже сейчас подбираются новые места, для строительства более габаритных объектов. Так на рассмотрении находится 9 мест: в районе улицы Ильфата Закирова, на пересечении Автозаводской и 10 лет Октября, вблизи дома №5 по улице Фронтовая, в районе улиц Оружейника Драгунова и Ворошилова и другие.Олег Бекмеметьев отметил, что там планируется построить площадки размерами от 450 до 800 квадратных метров. При этом будет учитываться положение подземных коммуникационных систем - водоснабжения и водоотведения, и расположение электрических сетей.Отмечается, что на данный момент власти ждут документацию от подрядчика, которая будет получена уже к концу 2020 года.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:В одном из городов Удмуртии появится ледовая арена в 2021 годуУдвоят выплаты для медиков Удмуртии за работу с COVID-19 в новогодние праздники