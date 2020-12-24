В Сарапуле в 2021 году появится новая ледовая арена. Еще 3 спортивных комплекса планируют построить в Ижевске, Можге и в селе Грахово Удмуртии. А в Сарапуле и Воткинске построят два 25 метровых бассейна. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов во время ежегодного доклада Госсовету региона.Александр Бречалов отметил, что каждый город республики должен иметь круглогодичный и профессиональный лед для занятий спортом.Также глава рассказал,что на развитие спорта в 2021 году направят 300 миллионов рублей. Глава подчеркнул, что в этом году республика активно пользовалась внебюджетным финансированием и вливанием инвестиций в эту сферу. Планируется, что в следующем году такая тенденция должна продолжится.Напомним, в этом году заработали ледовые арены в Воткинске и Можге. Последняя открылась совсем недавно - 22 декабря. Там побывал и сам Александр Бречалов, он рассказал, как было принято решение начать возводить спортивный комплекс в Можге.- Ровно три года назад я получил сообщение от Ильдара Низамбиева, тренера детской хоккейной командой «ЛУЧ» из Можги. Он рассказал, что в городе нет возможности тренироваться на льду. Позже мы лично встретились, я познакомился с командой, увидел в них целеустремленных серьезных хоккеистов - будущее нашего спорта, - делится глава.Новая арена станет базой для тренировок более чем 500 юных спортсменов: хоккеистов, фигуристов, а также тех ребят, которые занимаются художественной гимнастикой, единоборствами и баскетболом.- Это самый современный и технологичный спортивный объект в Удмуртии. Теперь здесь можно проводить соревнования не только регионального, но и всероссийского уровня, - говорит Александр Бречалов.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:14 новых детских садов появится в Удмуртии в 2021 году151 аппарат для проведения телемедицинских консультаций закупят в Удмуртии в 2021 году