Председатель Госсовета Удмуртии Владимир Невоструев прокомментировал ежегодный доклад главы республики, который был представлен Госсовету на очередной сессии. Спикер заявил, что поддерживает все сказанное Александром Бречаловым, пишет ИА «Удмуртия».- Я бы хотел отметить сегодня сельскую тематику. Потому что 2021 год – это Год села, и очень бы хотелось, чтобы за этот период появились новые объекты на селе. Это и промышленные объекты сельскохозяйственного назначения, объекты, касающиеся социальной сферы, чтобы улучшилось качество жизни на селе, - говорит Владимир Невоструев.Также чиновник сообщил, что ожидает появления новых проектов растениеводства, животноводства в республике. Это не только поднимет престиж региона, но и ко всему прочему обеспечит население новыми рабочими местами.По словам Председатель Госсовета, для улучшения уровня жизни в отдаленных районах республики уже планируется начать работу над программой инициативного бюджетирования, благодаря которой в селах появятся новые досуговые объекты и места отдыха.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Глава Удмуртии объявил 31 декабря выходным днемЭльвиру Пинчук утвердили на пост вице-премьера Удмуртии