Сегодня, 24 декабря, решением депутатов Государственного совета Удмуртии Эльвира Пинчук была выбрана на пост вице-премьера республики. Ее кандидатуру выдвинул глава региона Александр Бречалов. А 46 из 51 присутствующих парламентариев поддержали его в ходе тайного голосования.Сначала на 29 сессии Госсовета глава Удмуртии рассказал о жизненном пути и сильных качествах Эльвиры Пинчук. А затем слово дали и самой девушке.Вице-премьер будет заниматься только сферой здравоохранения. А остальные сферы перераспределят.Напомним, ранее Эльвира Пинчук была назначена исполняющей обязанности вице-премьера указом Александра Бречалова.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Есть вопрос: где в Ижевске появятся площадки для выгула собак?В одном из городов Удмуртии появится ледовая арена в 2021 году