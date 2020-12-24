С 1 января по 7 мая 2021 года Ижевском и Игрой запустят новые рейсы пригородных поездов, которые будут курсировать по пятницам. Об этом сообщает пресс-служба компании пригородного сообщения «Содружество».Поезд № 6452 сообщением Ижевск – Игра будет отправляться из столицы Удмуртии в 10:30, а прибывать в пункт назначения в 12.55. А поезд № 6451 сообщением Игра – Ижевск выходит со станции Игра в 15.30, и приезжает в Ижевск в 17.56.Отмечается, что состав поезда будет состоять из одного цельнометаллического вагона.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Водитель автобуса сбил женщину на пешеходном переходе в ИжевскеВ Удмуртии стартовала Всероссийская акция «Полицейский Дед Мороз»