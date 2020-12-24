Накануне 23 декабря 2020 года, на улице Удмуртская в Ижевск 40-летний водитель автобуса 22 маршрута сбил 30-летнюю женщину. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД.Отмечается, что женщина переходила проезжую часть по пешеходному переходу, где также установлен и светофор.О том, находились ли в салоне автобуса пассажиры, в сообщении не говорится.В результате аварии женщина получила травмы.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:В Удмуртии стартовала Всероссийская акция «Полицейский Дед Мороз»Ольга Филиппова утверждена на пост руководителя Государственного контрольного комитета Удмуртии