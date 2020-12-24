Итоги года предпринимательства подводили сегодня в прямом эфире радио «Комсомольская правда – Ижевск» вместе с первым зампредседателя Правительства Удмуртии Константином Сунцовым.Также обсудили планы по развитию экономики республики на 2021 год. Из нашего подкаста вы узнаете сколько самозанятых появилось в Удмуртии в этом году, как на бизнес повлияла пандемия коронавируса и какие изменения ждут предпринимателей с начала года.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Глава Удмуртии объявил 31 декабря выходным днемВ Ижевске может изменится движение по улице Ленина