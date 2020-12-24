В 2021 году планируется изменить организацию движения на улице Ленина в Ижевске. Изменения коснутся участка от Удмуртской до Коммунаров. Об этом в ходе прямого эфира на своей странице во «ВКонтакте» сообщил мэр город Олег Бекмеметьев.Во время ответов на вопросы, глава также зачитал жалобу от жительницы связанную с небезопасными трамвайными остановками на этом участке дороги.- Разработан проект организации движения на участке от Удмуртской до Коммунаров с учетом благоустройства остановочных площадок. Этот вопрос приобретает актуальность еще и в связи с тем, что по городу начали движение новые низкопольные трамваи. Думаю, что в следующем году мы этот пилотный проект на этом участке реализуем, обкатаем, а дальше приступим к тиражированию, - ответил Олег Бекмеметьев.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:С 1 января между Ижевском и Игрой начнут курсировать пригородные поездаВодитель автобуса сбил женщину на пешеходном переходе в Ижевске